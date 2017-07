O vento muito forte é a maior dificuldade que os bombeiros estão a encontrar no combate ao fogo que deflagrou esta tarde no Paul, concelho da Covilhã, e que já progrediu para o Barco, disse à agência Lusa o comandante operacional distrital.

De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este fogo deflagrou às 14:56 na zona do Santuário da Nossa Senhora das Dores, na freguesia do Paul e, às 20:00, estava a ser combatido por 367 operacionais, auxiliados por 106 veículos e por 13 meios aéreos.

As chamas deflagraram numa zona de encosta e progrediram rapidamente, essencialmente devido ao vento muito forte que faz com que o incêndio avance por projeções e dificulta o trabalho dos operacionais", disse o comandante operacional distrital de Castelo Branco, Francisco Peraboa.

Este responsável também apontou as características do terreno e o relevo "acidentado" daquela zona como outros dos "obstáculos" do combate que "está a ser feito de forma muito musculada e com empenho de diversos meios".

Apesar das dificuldades, Francisco Peraboa adiantou ainda que o "combate começa a evoluir favoravelmente", não havendo casas em perigo.