O fogo que lavra desde sábado, no concelho de Góis, sofreu esta terça-feira um agravamento e já obrigou à evacuação de quatro aldeias: Velha, Candosa, Carvalhal do Sapo e Cadafaz. Este é um dos fogos mais preocupantes neste momento.

Pelo menos 56 idosos foram retirados de um lar no concelho, que pertence à Cáritas Diocesana de Coimbra.

A temperatura está altíssima, a subir cada vez mais. Eu desloquei-me a uma das povoações e havia uma localidade em que o vento dobra as árvores de uma tal maneira… Aliás, vê-se pelas estradas, que a quantidade de folhas e de carumas que há por ali fora se deve ao forte vento”, relatou à agência Lusa a presidente da Câmara de Góis, Lurdes Castanheira.

A TVI24 tem repórteres em Sandinha e perto de Cadafaz e Carvalhal do Sapo - cercadas pelas chamas - e conversou com duas senhoras que tinham acabado de ser retiradas de casa, em Cadafaz. Veja o vídeo, em cima.

A povoação já estará sem ninguém, segundo Celeste, uma das mulheres que teve de ser deslocada e que não conseguiu conter as lágrimas.

Obrigaram-nos a sair. O fogo estava mesmo perto. Deixei para trás a minha casa, a única coisa que tenho. Não sei do meu filho, foi trabalhar, espero que se proteja"

A povoação tinha hoje o funeral de um senhor de 57 anos que faleceu, mas outra tragédia bateu-lhes à porta. "Mandaram-nos para a Cabreira até novas ordens".

Não trouxe nada comigo. Só uma garrafinha de água e a roupa no corpo. Não tivemos tempo para ir buscar nada. Nem o telemóvel me deixaram ir buscar para ligar à minha filha"

Esta moradora de Cadafaz diz que não há agora moradores na aldeia. "Andaram de porta em porta a chamar as pessoas". Porém, não tem sido fácil convencer as pessoas a abandonar as casas e os bens de uma vida inteira

Fogos duplicam em duas horas e meia

O número de incêndios a lavrar em Portugal duplicou, no período de duas horas e meia. Passou de 12 fogos às 09:30 para 24 às 12:15.

Seis encontram-se em curso (incêndio em evolução sem limitação de área), quatro em resolução (incêndio sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido) e 14 em conclusão (incêndio extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio).

Os 24 fogos mobilizam 2.467 operacionais, 808 veículos e 20 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

"Situação pode passar a ser gravíssima"

Esta manhã, a presidente da Câmara de Góis disse à Lusa que o incêndio, que chegou a estar “praticamente dominado” na freguesia de Alvares, agravou-se e mostrou-se bastante preocupada não só com o incêndio na floresta, mas com a ameaça às populações.

Nós temos uma situação grave e, se calhar, pode passar a ser gravíssima, porque o incêndio passou de Pampilhosa da Serra. Ficou praticamente dominado na freguesia de Alvares [em Góis], mas passou do concelho de Pampilhosa da Serra para uma outra freguesia do concelho de Góis e neste momento lavra com alguma intensidade”

“Há imensos meios, viaturas, meios aéreos, mas é outra freguesia [afetada] neste momento, é a União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal”, precisou Lurdes Castanheira.

O vento foi de tal maneira forte que projetou o fogo , como descreveu, e isso é bem visível nas imagens associadas a este artigo.