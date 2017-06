Mais de 60 operacionais, apoiados por 18 veículos, combatem um incêndio em mato desde as 23:28 de sexta-feira, na zona de Elvas, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa uma fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou que o fogo, com duas frentes ativas às 00:30 deste sábado, está a devastar uma área de mato.

O combate às chamas, de acordo com a mesma fonte, envolve 64 bombeiros de várias corporações do distrito de Portalegre e uma do distrito de Évora, apoiados por 18 veículos.