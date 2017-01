Um incêndio deflagrou hoje na fachada de um edifício na Maia perto do hospital local, disse à Lusa fonte dos bombeiros segundo a qual o fogo não causou vítimas mas sim “muito fumo” que entrou nas residências contíguas.

O alerta para o incêndio num prédio na Rua Deolinda Duarte dos Santos, na Maia, foi dado pelas 16:15 e pelas 17:30 a situação já tinha sido dada como resolvida.

O incêndio, com causas desconhecidas, causou “muito fumo que entrou dentro das residências”, alarmando alguns dos moradores mas sem causar danos, referiu fonte dos bombeiros de Moreira da Maia.

De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, que recebeu o alerta pelas 16:20, estiveram no local os bombeiros voluntários e a proteção civil.