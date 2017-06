Um incêndio florestal no concelho de Alijó, no distrito de Vila Real, obrigou a GNR a cortar os acessos à Estrada Nacional 15, disse à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Vila Real.

Fonte do Posto Territorial da GNR de Alijó explicou que, pelas 16:15, começaram a ser cortados os acessos da A4 à EN15 "a partir da rotunda do Alto do Pópulo e da rotunda de Vila Verde".

Fonte do CDOS disse que o fogo, que começou às 13:45, tem duas frentes ativas "a arder com muita intensidade", mas que não representa perigo para pessoas nem habitações.

Para além da GNR, estão no local, dez veículos e 40 bombeiros de várias corporações locais, incluindo Sanfins do Douro, Carrazeda de Ansiães, Cheires, Provosende, Murça, Régua e Favaios.

Segundo a página oficial da Proteção Civil, estão ainda no local seis meios aéreos.