Um homem foi encontrado morto, sexta-feira, no interior de um restaurante devoluto em Belas, Sintra, depois de os bombeiros terem sido chamados ao local devido a um incêndio, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Segundo a mesma fonte, foi encontrado um corpo de um homem já cadáver no interior do restaurante.

Pelas 21:49 foi encontrado um homem já cadáver no restaurante, durante as buscas que foram efetuadas no local", explicou, referindo que o caso foi entregue às autoridades.