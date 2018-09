O incêndio de grandes dimensões que deflagrou no sábado em Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, já se encontra dominado, disse à agência Lusa fonte do comando operacional.

De acordo com Marinha Esteves, 2ª comandante operacional, o incêndio foi dominado às 04:12.

No terreno permanecem 155 operacionais e 52 veículos, adiantou à Lusa a mesma fonte.

O incêndio, de grandes dimensões, obrigou a evacuar o parque radical Diverlanhoso e a retirar cem pessoas do local, “por precaução, devido ao fumo”, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

Segundo fonte do CDOS de Braga, o fogo deflagrou pelas 09:43 de sábado numa zona de floresta na freguesia Fonte da Arcada e Oliveira, Póvoa de Lanhoso.

De acordo com o CDOS, um bombeiro “sofreu uma entorse” durante o combate às chamas, tratando-se de “um ferido ligeiro” que já se deslocou ao hospital. Segundo informações recolhidas pela reportagem da TVI24 no local, além do bombeiro que sofreu uma entorse na parte da manhã, outros dois tiveram de ser assistidos devido a inalação de fumos e cansaço.