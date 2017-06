Foi dos poucos que fugiu e ficou para contar a história. Fernando Ladeira, habitante de Nodeirinho, recordou, no Jornal das 8 da TVI as “horas terríveis” daquele sábado, quando cerca de um terço da população desta aldeia morreu a tentar fugir às chamas.

Fernando Ladeira conta que estava em casa, com amigos, quando, por volta das 17:00, começou a ver o fogo ao longe. E tudo foi demasiado rápido.

A aldeia ficou sem luz e Fernando escolheu fugir, de carro, com mais duas pessoas.

“Faltou a luz, faltou tudo e vejo-me no meio da estrada com fogo a cair-me em cima. Não se via praticamente um palmo e fomos por instinto.”