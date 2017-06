O comandante operacional Elísio Oliveira acaba de fazer um balanço sobre o combate aos incêndios nos três distritos afetados: Leiria, Castelo Branco e Coimbra. A situação está a evoluir favoravelmente, mas ainda é "preocupante".

Não há alteração no número de vítimas, pelo menos por agora: mantêm-se 62 vítimas mortais e 62 feridos, dois em estado grave.

Acompanhe todos os desenvolvimentos AO MINUTO

"Esta é uma situação que se mantém difícil, mas começamos por valorizar empenho de todos os combatentes. Combate evolui favoravelmente nos distritos afetados", começou por dizer o comandante, em Avelar, Ansião, onde está agora o posto de comando.

Muitos dos fogos estão dominados, muitos em fase de rescaldo. Mas as condições meteorológicas são adversas, não permitem que alguns meios aéreos, incluindo internacionais, possam operar".

Apesar de a temperatura ter baixado um pouco durante a noite e de manhã, e de entretanto até ter começado a chover, os níveis de humidade são muito baixos, o que dificulta o combate às chamas. Durante o dia, esperem-se que as temperaturas rondem os 38º nos distritos afetados.

Para piorar, há locais onde os operacionais não conseguem chegar, "o que torna combate por vezes injusto". As operações vão continuar ao longo de todo o dia, mantendo o dispositivo com mais de 900 operacionais no terreno.

O esforço é para o mais rapidamente possível incêndio ser dominado [espera-se que hoje]. Mas todo o teatro de operações é preocupante. Temos de encontrar zonas de oportunidade para trabalhar e precisamos de tempo para resolver o problema".

O comandante indicou que "a qualquer momento" a situação meteorológica "pode complicar-se ou continuar a ser favorável". Precisamos de tempo para continuar a trabalhar", insistiu, em resposta aos jornalistas.

Em algumas aldeias, os bombeiros estão a confinar as pessoas para as proteger, noutros locais é preciso mesmo deslocá-las, como aconteceu hoje em Aguda, com idosos e pessoas acamadas.

Uma palavra ainda do comandante Elísio Oliveira para quem vive na zona: "A população tem feito um trabalho excecional".

Veja também: