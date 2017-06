O comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera, José Domingues, disse esta quinta-feira à agência Lusa que os quatro bombeiros da corporação que estão internados apresentam melhorias no estado de saúde.

"As indicações que tenho é que estão [os quatro] a apresentar sinais de melhorias", afirmou, a propósito dos incidentes registados no incêndio de dia 17 que começou em Pedrógão Grande e provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

Dois voluntários de Castanheira de Pera estão internados no Hospital de Santa Maria (Lisboa), um foi transferido da Prelada, onde esteve inicialmetne para o Hospital de São João (Porto) e uma operacional está no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde foi submetida a uma cirurgia programada, na quarta-feira.

José Domingues explicou que a informação que tem reporta-se à noite de quarta-feira e adiantou que a intervenção cirúrgica à operacional dos Voluntários de Castanheiro de Pera correu bem: "Está estabilizada e a falar".

Já em relação ao caso aparentemente mais complicado, do bombeiro que foi transferido do Hospital da Prelada para o São João (Porto), o comandante José Domingues adiantou que apresenta melhorias no estado de saúde.