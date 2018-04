Um autocarro da Transdev com 25 crianças a bordo incendiou-se nesta manhã em Soure, distrito de Coimbra, confirmou a TVI junto de fonte do CDOS.

O alerta foi recebido às 08:12 e os meios de socorro chegaram rapidamente ao local do incidente, que foi dentro da localidade, a cerca de 600 metros do quartel dos bombeiros.

Os 25 alunos e os dois adultos, um deles o motorista, que seguiam na viatura que fazia a ligação Montemor-o-Velho/Soure , saíram ilesos da ocorrência e não houve necessidade de chamar o INEM.

O fogo teve origem no motor da viatura, na parte traseira, e foi extinto pelos bombeiros. O interior do autocarro não foi afetado.

O motorista apercebeu-se de imediato do incêndio, tendo imobilizado o veículo e retirado em segurança as crianças do seu interior.

Quando os bombeiros chegaram ao local, os alunos já não estavam no local, tendo seguido para a escola num outro autocarro da Transdev.

No local estiveram os bombeiros de Soure e a GNR, num total de 14 elementos e seis viaturas.

Decorrem neste momento trabalhos de limpeza da via e retirada do autocarro.