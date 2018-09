Um incêndio num atrelado de um camião obrigou hoje ao corte de duas faixas na VCI (Via de Cintura Interna) no sentido Freixo-Arrábida, no Porto, pelas 14:30, disse à Lusa fonte da PSP do Porto.

O incêndio, que não provocou feridos e deflagrou num pneu do atrelado que entrou em combustão, encontrava-se às 15:00 em fase de rescaldo, com o trânsito a circular apenas na via central.

Ao local acorreram os Bombeiros Sapadores do Porto e o incêndio foi dado como extinto cerca das 15:10, segundo informou fonte dos bombeiros à Lusa.

O incidente obrigou ao corte de duas faixas na VCI no sentido Freixo-Arrábida, estando a decorrer trabalhos de remoção de destroços e prevenção na estrada.