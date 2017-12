Duas habitações foram atingidas por incêndios na tarde deste domingo, nos concelhos de Castro Daire, distrito de Viseu, e Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, sem no entanto provocar feridos, disseram fontes dos bombeiros.

Na localidade de Campo Benfeito, na serra de Montemuro, no norte do concelho de Castro Daire, o fogo destruiu uma moradia unifamiliar que estava "toda tomada pelas chamas à chegada dos bombeiros", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

Não há feridos nem desalojados. A casa era habitada, mas os moradores têm uma segunda habitação", indicou o CDOS de Viseu.

O alerta foi dado às 15:57 e no local estiveram 23 operacionais e oito viaturas dos bombeiros de Castro Daire e Lamego e a GNR.

Já em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, as chamas atingiram um primeiro andar de uma habitação, também sem provocar feridos. O alerta foi dado às 17:07 e o incêndio foi dado como extinto cerca de 40 minutos depois.

Pelas 18:15 ainda estavam meios no local "a fazer ventilação ao prédio”.

À partida não há feridos, mas ainda não se sabe se há desalojados", informou fonte do CDOS de Coimbra.

No local estiveram 28 operacionais e dez viaturas dos bombeiros de Miranda do Corvo e da GNR, que tomou conta da ocorrência.