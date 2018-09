Duas pessoas ficaram desalojadas devido a um incêndio que deflagrou este domingo numa habitação de dois andares, no concelho de Lamego, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viseu.

O fogo começou pouco antes das 17:00, numa garagem do edifício, em Lanhosa, na freguesia de Vila Nova de Souto d’el Rei, adiantou a fonte do CDOS, indicando que os desalojados foram depois acolhidos em casa de familiares.

Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Lamego, no distrito de Viseu, a Proteção Civil Municipal e a GNR, com cerca de 20 elementos e sete viaturas.