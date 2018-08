Em todo o perímetro do incêndio de Monchique estão a ser registadas "fortes reativações" que, "associadas à intensidade do vento", estão a tomar "de imediato grandes proporções", de acordo com o ponto de situação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

A informação, publicada no site da ANPC e atualizada às 18:29, era nesta hora a única disponibilizada pelas autoridades relativamente ao incêndio que lavra em Monchique, que lavra desde sexta-feira.

Para o combate às chamas estão mobilizados mais de 1.100 operacionais, apoiados por mais de 300 viaturas e 14 meios aéreos, três dos quais três aviões Canadair espanhóis.

Foram ainda acionados grupos de reforço de Aveiro, Beja, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal e Viseu.

Depois de um início de tarde em que o céu estava mais limpo, às 17:30 pairava sobre Monchique uma espessa nuvem de fumo, tornando o ar quase irrespirável, havendo também uma grande quantidade de cinzas a serem projetadas sobre a vila.

Praticamente não se veem moradores nas ruas da vila, sendo apenas notória a azáfama de bombeiros e elementos das forças de segurança.

Uma parte da estrada que liga Monchique ao Pico da Fóia, o ponto mais alto do Algarve, a cerca de oito quilómetros da vila, foi evacuada pelas autoridades devido à aproximação do fogo.

As autoridades estão ainda a fazer uma avaliação de reconhecimento no terreno sobre o edificado ardido no incêndio da serra de Monchique, não havendo ainda uma quantificação precisa de casas afetadas, informou a Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro.

Há registo de 25 feridos, um dos quais em estado grave, uma idosa transportada para a Unidade de Queimados do Hospital de São José, em Lisboa, cujo prognóstico é "favorável".

Assistidos até agora 12 feridos nos hospitais algarvios

Doze pessoas, todas com ferimentos ligeiros, foram assistidas até às 16:00 de hoje nos hospitais do Algarve na sequência do incêndio de Monchique, informaram as autoridades de saúde.

Em comunicado, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve adiantou que, dessas doze pessoas, apenas uma se mantém em observação no Serviço de Urgência da Unidade de Portimão do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

A ARS/Algarve disponibilizou uma equipa de profissionais de saúde do Centro de Saúde de Monchique para assistir as pessoas que se encontram no Centro de Apoio à População na Escola EB 2,3 de Monchique, lê-se na nota.

Em articulação com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), aquele organismo está também a disponibilizar as instalações do Centro de Saúde para que as equipas do INEM possam prestar apoio aos operacionais que se encontram no terreno, afetados pelo cansaço, desidratação, inalação de fumo.

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) disponibilizou ainda uma equipa de saúde mental comunitária para articular o apoio à população em caso de necessidade, lê-se no comunicado.

Situação nas termas gera "grande preocupação"

O presidente da Câmara Municipal de Monchique afirmou ao final da tarde que as localidades de Caldas de Monchique e Fóia são as que geram maior preocupação no combate ao incêndio na serra algarvia.

Em declarações à agência Lusa, pelas 18:30, junto à localidade de Alcaria do Peso, Rui André classificou a situação que se vive na serra de Monchique como complexa.

Rui André admitiu que já arderam algumas casas de primeira habitação, mas recusou desenvolver o assunto, ressalvando que a contabilização ainda não foi feita.

Neste momento temos problemas sérios que estamos a tentar resolver, mas as coisas não estão muito fáceis. Depois de uma noite de muito trabalho, se não tivéssemos uma manhã que trouxe uma nuvem de fumo e impediu os meios aéreos de trabalhar, a esta hora teríamos outra situação”, lamentou, acrescentando que só foi possível recorrer a máquinas de rasto e meios humanos.

Relativamente aos pontos mais críticos, o autarca destacou uma frente nas Caldas de Monchique, perto das termas, que ameaça as unidades hoteleiras, assim como a própria infraestrutura termal, e outra que se encontra na vertente norte da Foia, o ponto mais alto da serra algarvia.

Rui André referiu ter também conhecimento de que uma frente de fogo ameaça a Quinta Pedagógica do concelho vizinho de Silves.

No que concerne às pessoas que já foram retiradas, por razões preventivas, das suas habitações, o autarca explicou que o problema é o concelho ter habitações “muito dispersas”.

“O facto de o concelho ter habitações dispersas obriga a um trabalho preventivo de retirar as pessoas de casa, o que temos feito com sucesso”, sublinhou.