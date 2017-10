A GNR anunciou esta quarta-feira ter identificado um homem de 60 anos, suspeito de ter ateado fogos em Cinfães, no norte do distrito de Viseu, "colocando em perigo habitações".

Em comunicado, a GNR informa que o homem de 60 anos foi identificado pelo Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego, na terça-feira.

A ação contou com o apoio de militares do Posto Territorial de Resende.

No âmbito de uma investigação por incêndio naquela localidade, que deflagrou no dia 14 de outubro e que durante três dias consumiu cerca de 96,4 hectares, foi possível apurar que o suspeito ateou fogo a um espaço florestal de pinheiro bravo e mato, com recurso a fósforos, colocando em perigo habitações e um considerável povoamento florestal de pinheiro bravo", refere.