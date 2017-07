O relvado da Praia Fluvial de Alvares, que ficou conhecido pela fotografia viral que mostrava bombeiros a descansar, ficou totalmente coberto de lama depois do incêndio que deflagrou em Góis em junho e da chuva forte que se fez sentir ontem. Na altura, a fotografia dos bombeiros a repor as forças durante 25 minutos, enquanto eram abastecidos os camiões cisterna, foi tirada pelo subchefe dos Bombeiros Voluntários de Tondela, Pedro Brás, e estas novas imagens foram captadas pelo olhar de uma popular, que as publicou no Facebook