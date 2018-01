Um homem de cerca de 70 anos morreu esta segunda-feira vítima de um atropelamento que ocorreu na vila de Alijó, no distrito de Vila Real, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O responsável pelas relações públicas do Comando da GNR de Vila Real, capitão Joni Ferreira, referiu que o acidente ocorreu por volta das 13:00, na zona de um hipermercado daquela vila.

Segundo os dados recolhidos no local pela GNR, uma mulher estaria a fazer uma manobra com uma viatura, quando embateu, com a parte traseira, no septuagenário, provocando-lhe ferimentos que causaram a sua morte.

Para o local foram mobilizados militares do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação para investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Os bombeiros de Alijó prestaram o primeiro socorro à vítima e o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.