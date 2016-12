Uma mulher de 84 anos morreu na sequência de um incêndio que deflagrou na cozinha de uma habitação na freguesia de Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo, disse hoje à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o incêndio deflagrou cerca das 20:46.

Na altura, adiantou, "encontravam-se mais pessoas na habitação mas não sofreram ferimento".

As chamas "ficaram confinadas à cozinha" da habitação situada na rua de Santa Martinha, em Santa Marta de Portuzelo.

Ao local compareceram quatro viaturas e nove operacionais dos bombeiros voluntários e municipais de Viana do Castelo e meios do INEM, entre eles a Viatura de Emergência Médica (VMER) e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SBV).