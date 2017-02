O acidente ocorreu às 10:51 da manhã de sábado, no IC19, a movimentada via que liga os concelhos de Lisboa, Amadora e Sintra.

Uma viatura empanou, no sentido Lisboa-Sintra e a condutora de 41 anos saiu do carro^, presumivelmente para colocar o triângulo de sinalização. Foi atropelada por um outro carro que passava. O acidente ocorreu no início do IC19, junto ao Estado Maior da Força Aérea.

A senhora morreu no local. O condutor da outra viatura, um homem de 50 anos, recebeu apoio psicológico por parte da psicóloga do INEM", disse à TVI24 fonte dos Bombeiros da Amadora, que foram chamados ao local por via da ocorrência.

De acordo com os bombeiros da Amadora, cerca das 12:30, a situação estava resolvida, após "se ter efetuado a limpeza do pavimento".