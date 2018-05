Um incêndio deflagrou esta noite na casa das máquinas da unidade hoteleira em Espinho, onde está instalada a equipa do FC Porto, que no sábado celebrou a conquista do campeonato.

De acordo com um elemento da GNR no local, o incêndio começou na casa das máquinas e os funcionários da unidade hoteleira não conseguiram extinguir o fogo, acabando por chamar os bombeiros.

Com uma nuvem de fumo a sair da garagem e de um canteiro, a GNR decidiu afastar os milhares de adeptos que festejavam o título junto ao hotel.

Por precaução foi cortada a eletricidade na unidade hoteleira e o autocarro dos 'dragões' foi retirado da frente do hotel.

No início do sinistro, à TVI24, oss bombeiros da Aguda, em Vila Nova de Gaia, confirmaram estar a combater o incêndio que deflagrou no hotel Solverde, onde está alojada em estágio a equipa do FC Porto.

O incêndio ainda está ativo", referiu um elemento dos bombeiros, logo após o início da ocorrência, sem poder adiantar mais informações.

Na página do CDOS na internet, à 1:17 de domingo, era referido estarem no local 38 operacionais e doze viaturas.