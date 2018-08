A taxa de ocupação global de quartos no Algarve foi de 83,8% em julho, menos 3,9% do que no período homólogo, segundo dados provisórios da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) hoje divulgados.

No mês de referência, os mercados que apresentaram as maiores descidas foram o britânico (- 10,3%) e o irlandês (- 11,2%).

Apesar de não adiantar o valor, a AHETA referiu que em julho o volume de vendas avançou 2,6%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Segundo os dados desta associação, desde o início do ano, a taxa de ocupação de quartos regista uma descida de 2,3% e o volume de negócios um aumento de 3,5%, em relação aos respetivos períodos homólogos.