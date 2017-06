Uma mulher de 35 anos morreu, na madrugada de quarta-feira, pouco depois de ter tido alta do Hospital de Portalegre.

Segundo a administração desta unidade hospitalar, já foi aberto um inquérito para apurar eventuais responsabilidades.

A paciente entrou no serviço de urgência por volta das 2:00 de quarta-feira, com sintomas de má disposição, tendo obtido alta hospitalar poucas horas depois.

No entanto, ainda de madrugada, foi de novo encaminhada para o hospital, mas deu entrada já cadáver.

“De acordo com o que me foi transmitido, a paciente enquanto esteve no hospital foi medicada com critério para a patologia que se queixava, obtendo melhoras. Esteve um período de tempo em observação e, quando realmente teve melhoras, foi enviada para casa”, disse à agência Lusa o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), João Moura Reis.

Segundo a mesma fonte, não foi apresentada queixa no hospital.

“Nós [administração] vamos abrir um processo de inquérito para apurar responsabilidades, se é que as houve.”

O presidente do conselho de administração adiantou ainda que “dentro de cinco dias” espera ter em seu poder um processo preliminar sobre este caso.

“O processo preliminar pressupõe um determinado tipo de averiguações que, a partir daí, nós já podemos ou não encaminhar para outro tipo de investigação”, explicou.