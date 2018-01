Um surto de sarna infetou 26 profissionais do Hospital de Barcelos, mas não foi detetada qualquer sintomatologia nos doentes, informou o Conselho de Administração da unidade, nesta quinta-feira.

Em comunicado, o Conselho de Administração do Hospital Santa Maria Maior acrescenta que os casos de escabiose (vulgo sarna) ocorreram no final de dezembro e se circunscreveram ao piso 5.

Não foi, no entanto, detetada qualquer sintomatologia em doentes internados no mesmo piso, pelo que o funcionamento do serviço é absolutamente normal”, sublinha o documento.