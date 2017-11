Os horários dos comboios vão sofrer alterações e a prova disso é o último Intercidades do dia que liga Lisboa ao Porto. Em declarações à TVI24, fonte da CP garante que o comboio não vai ser suprimido, mas vai ter o horário antecipado por causa da mudança de horário da ferrovia.

"Todos os anos, a 11 de dezembro - este ano é a 10 porque os horários mudam ao domingo -, os horários dos comboios sofrem alterações. Por isso, vai haver um intercidades antecipado e não sabemos se será o único comboio [a mudar de horário]".

A mesma fonte garante mesmo que não vai reduzir o número de comboios com esta troca de horários.

"Vamos manter o mesmo número de comboios".

Depois da TVI24 ter falado com a CP, também o gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas confirmou que o InterCidades vai regressar ao horário das 21:30 a partir de dezembro.

Último intercidades diário Lisboa Porto (22h00) regressa ao horário das 21h30 a partir de dezembro - informação da CP esclarece dúvidas que circulam nas redes sociais #comboios pic.twitter.com/tqqpDvnDV8 — Planeamento PT (@planeamento_pt) 16 de novembro de 2017

A polémica nasceu após a venda de bilhetes para o Intercidades das 22:00 ter sido suprimida online. O "desaparecimento" deste comboio levou muitos utilizadores a questionarem se o horário teria mesmo sido retirado pela empresa. No Twitter, foram mesmo vários os utilizadores que se revoltaram contra a CP.

A supressão do último intercidades Lisboa-Porto é absolutamente inacreditável. — TD (@gazua_) 15 de novembro de 2017

Digam-me que é mentira e que o ultimo comboio do intercidades Lisboa-Porto não irá acabar.. — Filipa (@filipatavarespt) 15 de novembro de 2017