O juiz de instrução criminal no Tribunal Judicial de Guimarães deixou esta sexta-feira em liberdade a mulher que tinha sido detida pela Polícia Judiciária de Braga por suspeita do homicídio do marido, em outubro de 2017.

Fonte policial disse à agência Lusa que a mulher tem de se apresentar diariamente na PSP, ficado ainda proibida de se ausentar do país, bem como de contactar com os restantes intervenientes processuais, à excepção dos filhos.

A vítima, um empresário de 52 anos que morava em Moure, Vila Verde, foi encontrada morta a 25 de outubro na mala da sua carrinha, num descampado em Palmeira, concelho de Braga.

Foi assassinado com um tiro no pescoço.

O homicídio terá ocorrido em Vila Verde, tendo depois o cadáver sido transportado na mala da carrinha da vítima, até ao local onde foi encontrado.

O filho mais velho da vítima, emigrado em França, é igualmente suspeito de participação no homicídio, mas ainda não foi detido.