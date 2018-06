A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, com 17 anos, indiciado pela prática de um crime de homicídio consumado.

Os factos foram cometidos ao final da tarde de sábado, na sequência de desavenças anteriores, tendo o detido desferido um golpe com arma branca na zona do tórax da vítima. A vítima, um homem, com 20 anos, não resistiu à gravidade do ferimento e veio a falecer”, explica a PJ, em comunicado.