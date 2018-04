Uma mulher, com cerca de 80 anos, foi morta pelo filho no Pinhal Novo, em Setúbal, confirmou fonte da GNR do Pinhal Novo à TVI24. Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 12:17 deste domingo.

De acordo com o CDOS de Setúbal, ao chegarem ao local, os Bombeiros do Pinhal Novo encontraram a mulher já cadáver.

O autor do crime foi detido pelas autoridades.

No local estiveram 10 operacionais apoiados por cinco veículos.