O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma melhoria gradual do estado do tempo nos Açores, à medida que o ciclone Helene se afasta do arquipélago.

Pelas 00:00 (mais uma hora em Lisboa), o centro da tempestade tropical localizava-se a 105 quilómetros a norte-nordeste da ilha das Flores, com deslocamento a cerca de 39 quilómetros por hora, indicou o IPMA no último comunicado enviado às redações.

O alerta vermelho nas ilhas das Flores e Corvo, no Grupo Ocidental, foi retirado à meia-noite, mas manteve-se o aviso amarelo relativo à precipitação e ao vento.

Na última noite, de acordo com o presidente da Proteção Civil dos Açores, Carlos Neves, até às 23 horas, havia apenas registo de nove ocorrências, a maioria relacionada com a queda de árvores, e sem terem causado qualquer dano material ou físico.

Quanto aos ventos, tinham sido registadas rajadas de até 126 km/h nas Flores.

Por causa da tempestade foram canceladas várias viagens entre ilhas, tanto de avião (SATA) como de barco (Atlanticoline), deixando em terra mais de uma centena de passageiros.