Contas feitas, mais de 90 milhões de euros terão circulado do universo do Grupo Espírito Santo (GES) para contas bancárias de arguidos no processo da Operação Marquês, segundo revelam esta quinta-feira as revistas Visão e Sábado.

Já ouvi falar várias vezes do Diabo. Isto foi o Diabo", terá sido a expressão do banqueiro Ricardo Salgado, quando foi ouvido em inquérito. referia-se, Segundo escreve a Visão, à coincidencia de datas entre avultadas tranferências do grupo GES e datas cruciais dos negócios da Portugal Telecom (PT).

Os procuradores acreditam que o dinheiro terá servido para manter a influência de Salgado nos destinos da PT, onde o BES era acionista. E que, na prática, os milhões terão chegada a contas de José Sócrates e até do brasileiro José Dirceu, ex-ministro do governo de Lula da Silva.

Mas também os administradores da PT, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro terão sido "recompensados", com uma verba da ordem dos 50 milhões de euros.

De acordo com a Visão, Ricardo Salgado foi submetido a um interrogatório de quarto horas, tenso, em que deu respostas evasivas ou negou as suspeitas dos procuradores. Ainda assim, terá afirmado que os 50 milhões para Bava e Granadeiro teriam sido adiantamentos para os convencer a continuar na PT até pôr em ordem a brasileira Oi.

No caso de Granadeiro, segundo Salgado, o dinheiro seria para o administrador comprar uma quinta. Mas não soube dizer onde, qual e se algum contrato tinha sido sibscrito para o efeito.

Sócrates e o amigo

Nada de intimidades", é como Ricardo Salgado se terá referido à sua relação com o antigo primeiro-ministro, garantindo que apenas manteve com ele um relacionamento institucional.

Ricardo Salgado garantiu mesmo que mal conhecia Carlos Santos Silva , o amigo que José Sócrates sempre nomeou como lhe tendo emprestado dinheiro e que o Ministério Público vê como um testa de ferro do antigo primeiro-ministro.

Contudo, num interrogatório classificado como explosivo, o empresário luso-angolano Helder Bataglia terá afirmado que Ricardo Salgado lhe pediu para utilizar as suas contas para fazer chegar discretamente dinheiro a Carlos Santos Silva.

Ele dizia-me: vamos fazer agora a transferência, qual é a conta, eu dava a conta e era, pronto, assim que fazíamos", terá contado Bataglia ao procurador Rosário Teixeira e ao inspector tributário Paulo Silva, Segundo conta a revista Sábado.

De acordo com a revista, o interrogatório a Helder Bataglia versou sobre a maioria das questões já antes tratadas quando o banqueiro for a ouvido em Angola, por via de carta rogatória. Nessa altura, contudo, Bataglia recusara falar sobre os milhões do BES que entraram nas suas contas e depois saíram para as contas suíças alegadamente controladas por Joaquim Barroca e Carlos Santos Silva.