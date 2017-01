Surpresa e satisfação. Terão sido as últimas sensações experimentadas pelo embaixador dos Estados Unidos em Portugal, Robert Sherman, antes de voltar para Boston, na passada sexta-feira.

Sherman e a mulher foram surpreendidos por um grupo de motards portugueses, que acompanharam o carro da embaixada até ao aeroporto, onde fizeram questão de se despedir pessoalmente do diplomata.

O diplomata regressou ao seu país, após a eleição do novo presidente Donald Trump. Esteve à frente da embaixada em Lisboa nos últimos três anos e ficou conhecido pelo apoio que prestou à seleção portuguesa de futebol durante o Euro2016. Mas não só.

Despedidas emocionadas

Sobretudo desde o Europeu de futebol, o embaixador norte-americano foi-se tornando uma presença mais que simpática para os portugueses.

Na hora de regressar, além de uma entrevista em exclusivo à TVI - na qual confessou já estar a sentir a palavra "saudade" - fez também um emocionado vídeo de despedida, publicado na página de Facebook da Embaixada dos EUA em Portugal. Aí aproveitou para elogiar a inovação e o empreendedorismo do país, sem esquecer a hospitalidade com que foi recebido.

Despedida em duas rodas

Ao longo dos anos, o carinho do diplomata chegou de tal forma a muitos portugueses que, no seu último dia em Lisboa, um grupo de motards, em sinal de agradecimento, não perdeu a oportunidade de surpreender o embaixador e a embaixatriz, Kim Saywer, no aeroporto, momentos antes de partirem.

O momento foi filmado e partilhado na rede Youtube pelo grupo Harley Riders Setúbal, que participaram na guarda de honra a Robert Sherman. O qual, ao que se sabe, comunga da paixão pelas motas, em especial pelas norte-americanas Harley-Davidson.

A despedida especial ao embaixador Sherman marcou assim o seu último dia em Portugal. Em 2014, Robert Sherman marcou presença e fez-se notar no encontro nacional de motos Harley-Davidson, realizado na cidade alentejana de Évora.