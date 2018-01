Um adulto e duas crianças foram assistidos esta segunda-feira no hospital de Almada, após um incêndio na habitação em que residiam, em Fogueteiro, no Seixal, apurou a TVI24.

O fogo deflagrou no apartamento deixando assim a habitação de um casal e dos dois filhos devastada pelas chamas.

O fogo começou na sala, com bastante intensidade, e afetou o resto da habitação, que ficou sem condições de habitabilidade”, disse à TVI24 o segundo comandante da Associação dos Bombeiros Voluntários do Seixal.

José Mendes revelou que o alarme foi dado às 15:00 e as chamas foram extintas cerca de meia-hora depois.

O mesmo responsável explicou que as duas crianças, um menino de seis meses e uma menina de dois anos, assim como o pai, não apresentavam ferimentos, mas foram transportados ao hospital a título de prevenção.

Na habitação, além do casal e dos dois filhos, residiam mais três pessoas, que não se encontravam no apartamento quando ocorreu o incêndio. As sete pessoas, que agora ficaram desalojadas, foram encaminhadas para instalações da Proteção Civil.

Além dos bombeiros, no local esteve também uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.