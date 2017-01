Guida Pimenta, mãe do jovem agredido violentamente em Almada, contou à TVI24 que o filho foi alvo de uma "cilada" preparada pelo agressor.

Segundo a progenitora, o jovem de 15 anos recebeu uma chamada de um dos agressores, mas quando chegou ao local foi recebido por sete rapazes que o agrediram sem ninguém fazer nada para travar as agressões.

O Rómulo tinha saído da escola de Almada, da EPA, e recebeu um telefonema de um rapaz que ele não reconhecia, tinha sido ex-namorado de uma rapariga com quem ele - na gíria deles - curtiu. [O rapaz] queria falar com ele “mano a mano” e então o Rómulo foi", conta, acrescentando: "O Rómulo foi lá para falar com ele sozinho e quando lá chegou encontrou sete rapazes em vez de um".