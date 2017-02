Um chefe da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Guarda caiu, nesta quinta-feira, num poço, naquela cidade, quando procedia à recolha de vestígios no âmbito de uma ocorrência de roubo, anunciou o Comando Distrital.

A queda no poço, com cerca de seis metros de profundidade e com dois metros de altura de água, ocorreu cerca das 12:00, no Parque da Saúde da Guarda.

A queda aconteceu quando este procedia à recolha de vestígios, devido a uma ocorrência de roubo que sucedeu nessa zona, esta madrugada", explica a PSP.

Após a queda, o elemento policial através do rádio em uso naquela polícia "conseguiu comunicar com a Central Rádio e dar conhecimento do sucedido".

A nota refere que foram acionados de imediato os meios policiais e solicitada a colaboração dos bombeiros, tendo o polícia conseguido sair do poço "pelo seu próprio pé", com a ajuda de uma escada.

O elemento da PSP deu entrada no hospital com sinais de hipotermia e teve alta após assistência médica, encontrando-se "bem de saúde".