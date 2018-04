O alerta de um, alegado, engenho explosivo levou à evacuação de um supermercado nos arredores da Guarda, segundo confirmou fonte da PSP da Guarda à TVI24. De acordo com a fonte, citada pela Lusa, o alerta da existência de um alegado engenho explosivo "colocado em cima das garrafas de gás, à entrada do supermercado Pingo Doce", no bairro de São Domingos, na Guarda, "foi dado por um funcionário via 112, pelas 12:32."

Também à TVI24, fonte da PSP de Viseu afirmou que a Brigada de Minas e Armadilhas do comando distrital está a caminho do local: "é um engenho suspeito, mas, para já, não sabemos dizer se é explosivo."

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) adiantou, pelas 14:40, que o edifício foi evacuado e estão no local elementos da PSP e dos bombeiros.

Ainda de acordo com o CDOS, estão no local 12 homens e cinco viaturas das forças de segurança e dos Bombeiros Voluntários da Guarda.