O Hospital Pediátrico de Coimbra está sem camas para fazer face à gripe sazonal, alerta a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), que classifica o que se está a passar como "uma irresponsabilidade".

O Pediátrico não está preparado para fazer face ao Plano de Contingência de Saúde Sazonal - Módulo Inverno da Direção-Geral da Saúde (DGS), ativado a 11 de janeiro nos hospitais, "devido à falta de recursos humanos e de material".

Para que servem os planos de contingência se não são criadas as condições para serem aplicadas? A transparência resulta não só pela publicação dos planos de contingência, mas também pela divulgação da sua verdadeira implementação, que deveria ser obrigatória".

No caso do Hospital Pediátrico de Coimbra, lê-se em comunicado, trata-se de "mentir à população, dando a noção de falsa segurança", situação agravada pelo facto "de as crianças e jovens pertencerem a um dos grupos mais vulneráveis".

No caso do Pediátrico terão sido solicitadas, em outubro de 2017, pelo menos quatro camas para o plano de contingência. "Porém, face à falta de profissionais, falta equipamento adicional de monitorização cardiorrespiratória, falta de material para oxigenoterapia, o Serviço não teve condições para aplicar o plano de contingência".

Para o presidente da SRCOM, Carlos Cortes, "é urgente alocar recursos humanos médicos e de enfermagem" no Hospital Pediátrico de Coimbra para a Gripe Sazonal. "Sem planeamento, sem alternativas de reforço de internamento por falta de recursos humanos, o Hospital Pediátrico de Coimbra está - apenas - à mercê da enorme dedicação dos seus profissionais".