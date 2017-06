Os sindicatos da Fenprof vão apresentar queixa pela “violação do acórdão” que define os serviços mínimos na greve de professores em curso esta quarta-feira, por parte de algumas escolas, anunciou o secretário-geral da federação sindical.

Em relação aos serviços mínimos, continuamos a receber informação sobre ilegalidades que estão a ser cometidas. Neste caso não é pelo Ministério da Educação, mas pelas direções das escolas” , disse Mário Nogueira aos jornalistas ao fazer um primeiro balanço da greve, em Lisboa, em dia de exames nacionais do ensino secundário e provas de aferição do ensino básico.

O dirigente sindical deu vários exemplos de escolas em diferentes pontos do país, de Póvoa de Lanhoso a Beja, passando por Coimbra e Lisboa, onde foram convocados mais professores do que os necessários para assegurar a realização dos exames e das provas.

Situações destas temos de lés a lés. Em Viana do Castelo, no Agrupamento de Escolas Monte da Ola ou, em Coimbra, no José Falcão, ou em Carnaxide, aqui bem perto, ou em Tomar, no agrupamento dos Templários, no Agrupamento de Escolas de Benfica, onde todos os professores foram convocados para estes serviços, no Agrupamento de Escolas Ruy Belo, em Beja”, afirmou.