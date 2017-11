Os professores que se manifestam, esta quarta-feira, sob a bandeira sindical da Fenprof iniciaram pouco depois das 10:30 um desfile rumo à Assembleia da República ao som de ‘Grândola Vila Morena’, de José Afonso.

Dulce Carvalho é uma das professoras que está a participar nesta manifestação. Com 36 anos de carreira, a docente do primeiro ciclo contou à Lusa que já não sobe de escalão desde 2002.

“Estou a perder mais de 600 euros por mês”, disse, referindo-se às perdas sofridas pelos professores nos últimos anos.

Os professores realizam esta quarta-feira uma greve geral e uma concentração em frente ao parlamento, o que se traduz em escolas fechadas, alunos sem aulas e professores na rua.

Em causa está a polémica proposta de não contagem do tempo de serviço prevista na proposta do Orçamento de Estado para 2018 (OE2018), que será debatida na quarta-feira no parlamento.