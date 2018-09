A GNR da Guarda deteve em flagrante delito, em Seia, um homem de 63 anos e uma mulher de 58, pelo crime de furto de paralelos de granito, num estaleiro de materiais de construção.

A GNR refere esta quinta-feira em comunicado que, na sequência de uma ação de patrulhamento, militares do posto de Seia “surpreenderam os suspeitos no interior do estaleiro, na posse de 119 paralelos de calçada, já carregados no interior de uma viatura”.

Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Seia, que lhe aplicou a medida de coação de termo de identidade e residência.