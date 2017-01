A GNR de Faro anunciou hoje a apreensão de dez quilos de haxixe e liamba e a detenção de dois homens, em Grândola, no Alentejo, que transportavam o produto de carro a partir do Algarve.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR adiantou que os dois homens, de 25 e 39 anos, foram detidos na madrugada de terça-feira durante a sua deslocação na autoestrada, depois de terem sido detetadas movimentações suspeitas, ainda no Algarve.

Os militares do Comando Territorial de Faro envolvidos na operação apreenderam 8,6 quilos de haxixe (o equivalente a 17.200 doses) e 1,4 quilos de liamba (equivalente a 560 doses), lê-se no comunicado hoje divulgado por aquela força policial.

Foram ainda apreendidos cinco telemóveis, 2.100 euros e dois automóveis.

A ação contou com o apoio de militares do Destacamento de Trânsito de Beja e do Núcleo de Investigação Criminal de Grândola.