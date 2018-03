Um rapaz de 11 anos morreu na quarta-feira na ilha da Graciosa, nos Açores, na sequência de um atropelamento de uma viatura ligeira, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Graciosa, Carlos Melo, adiantou que o atropelamento da criança ocorreu durante a tarde, na rotunda, junto ao centro de saúde.

De acordo com Carlos Melo, quando os bombeiros chegaram ao local o rapaz já estava a ser socorrido por um enfermeiro e um médico do centro de saúde, situado no local onde se deu o acidente, mas acabou por falecer na unidade de saúde.

"Na origem do atropelamento poderá ter estado excesso de velocidade do veículo ligeiro de passageiros, que ao fazer a rotunda atropelou o rapaz que estava num dos triângulos de acesso", acrescentou.