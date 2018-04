A PSP, através do Departamento de Armas e Explosivos, apreendeu, na quarta-feira, perto de 400 foguetes em Gondelim, Penacova, a poucos metros do local onde ocorreram as duas explosões que causaram um morto e 30 feridos durante a festa da aldeia no distrito de Coimbra.

Este material pirotécnico por utilizar estava "depositado num espaço improvisado a cerca de 250 metros do local do sinistro, mais precisamente num anexo do cemitério de Gondelim", indica a PSP em comunicado, divulgado nesta quinta-feira.

Este espaço, adianta a polícia, "não estava devidamente licenciado para o efeito", pelo que os foguetes foram "apreendidos ao responsável da empresa pirotécnica presente" em Gondelim.

Segundo a PSP, trata-se de um "total de 384 artigos pirotécnicos, que estariam prontos para serem utilizados nos festejos".

A saber: 180 foguetes 2+1 Forte; 30 foguetes 5+1 Forte; 138 foguetes carga inteira; e 36 foguetes meia carga.

A perícia vai agora ser remetida ao Ministério Público.

"Durante o dia de ontem [quarta-feira], após a ocorrência de mais um acidente com produtos pirotécnicos em Gondelim - Penacova, a Polícia de Segurança Pública (PSP), através do seu Departamento de Armas e Explosivos e no âmbito das suas competências, deslocou-se ao local da explosão para realizar as diligências periciais, apoiados por elementos do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Distrital da PSP de Coimbra, com vista a determinar as causas do acidente, assim como todos os aspetos relacionados com o licenciamento do evento e das pessoas envolvidas no lançamento do fogo de artifício em questão. Assim, em colaboração com todas as entidades que estiveram no local, foi possível recolher informações importantes e relevantes para elaboração da perícia que será remetida ao Ministério Publico", informa, ainda.

Durante as celebrações da festa anual de Gondelim, junto à igreja de Nossa Senhora da Moita, ocorreram duas explosões de material pirotécnico momentos antes da saída das pessoas da capela para a procissão.

Um homem morreu, que seria o técnico que estava a manusear os foguetes, e duas pessoas ficaram feridas com gravidade, num total de 30 feridos, incluindo cinco crianças.