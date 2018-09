Um português de 29 anos foi morto, este domingo, com três tiros na cabeça, no estado brasileiro de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, citada pelo portal G1, o homem, trabalhador da construção civil, foi atingido com três tiros na cabeça, na zona de Arco Verde, em Anápolis, a 55 quilómetros de Goiânia.

De acordo com o G1, o crime ocorreu ao início da madrugada de Domingo. De acordo com o jornal Mais Goiás, quando a polícia chegou ao local, o autor ou autores dos disparos já tinha fugido do local. Moradores relatam terem ouvido três disparos.