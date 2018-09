Uma pessoa morreu e uma outra ficou gravemente ferida em resultado de acidentes rodoviários verificados durante a última noite e madrugada a nível nacional, segundo um balanço divulgado hoje pela GNR.

Num comunicado, a GNR indicou que, na sua área de intervenção, foram ainda registados 47 feridos ligeiros e um total de 104 acidentes nas estradas.

No âmbito de um conjunto de operações a nível nacional, realizadas entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, com o objetivo de prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outros, a GNR deteve 43 pessoas e detetou 683 infrações de trânsito.

Dos 43 detidos, 25 foram-no por condução sob o efeito do álcool, sete por condução sem habilitação legal, seis por tráfico de droga e um por homicídio.

Quanto às infrações ao trânsito detetadas, 185 foram por excesso de velocidade, 84 por condução com Taxa de Álcool no Sangue superior ao permitido por lei, 45 por falta de inspeção e 26 por falta ou uso incorreto do cinto de segurança e sistemas de retenção para crianças.

Foram ainda assinalados 26 casos de uso do telemóvel no exercício da condução, 24 infrações relacionadas com o tacógrafo e 15 casos de falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR apreendeu também 196 doses de haxixe, 37 doses de cannabis, seis selos de LSD, duas armas de fogo, 25 munições, duas armas brancas e 3.754 euros em numerário.