A GNR de Évora apreendeu mais de 87 mil cigarros manufacturados e identificou quatro indivíduos, no último sábado, com 12 malas de viagem carregadas com tabaco para contrabando. A apreensão ocorreu durante uma ação de fiscalização na A6, em Elvas.

O tabaco era transportado por quatro indivíduos com idades compreendidas entre 25 e os 52 anos, de nacionalidade estrangeira, que viajavam de autocarro.

Os maços de cigarros apreendidos são de marcas diversas, com estampilhas fiscais de diversos países estrangeiros, nomeadamente, Ucrânia, Arménia e Bielorrússia, num valor total de 17 488 euros, ao qual corresponde a uma prestação tributária em falta, relativa Imposto Especial Sobre o Consumo de Tabaco (IT) e Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), no valor de 14 941 euros", esclarece a GNR, em comunicado.

Foram identificados os suspeitos e levantados quatro autos de notícia por contra ordenação aduaneira, no âmbito do Regime Geral das Infrações Tributárias.