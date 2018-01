O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou a detenção, na fronteira de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, de dois homens, com 35 e 37 anos, pela alegada prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo a GNR, as detenções foram efetuadas no domingo, através do Centro Policial de Cooperação Aduaneira, “na sequência de uma fiscalização rodoviária a uma viatura proveniente de França com trabalhadores portugueses”, cujos ocupantes estavam na posse de 30 doses de haxixe, que foram apreendidas.

Os detidos em flagrante delito foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.