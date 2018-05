Elementos da Polícia Judiciária (PJ), militares da GNR e bombeiros estão envolvidos numa operação de busca de uma mulher que foi dada como desaparecida há vários dias em Ervões, concelho de Valpaços.

De acordo com a informação disponibilizada na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a operação de busca mobiliza 41 operacionais e oito viaturas.

Durante a tarde, os operacionais vão bater as zonas envolventes da aldeia de Ervões.

O alerta para o desaparecimento da mulher, de 48 anos, foi dado à GNR no dia 24 de abril. Logo depois, os militares efetuaram buscas pela mulher, com a ajuda das equipas cinotécnicas e o processo passou, posteriormente, para a PJ de Vila Real.

O presidente da Junta de Freguesia de Ervões, Francisco Machado, disse à agência Lusa que a mulher vive sozinha e que, no último dia em que foi vista, passou pelo edifício da junta onde esteve à conversa.

Segundo o autarca, nesse dia já não foi vista à hora do almoço, quando os funcionários do centro do dia lhe foram entregar a refeição.