A Operação Carnaval 2017, que começou na sexta-feira, terminou às 24 horas de terça-feira com o registo de 821 acidentes e 14 feridos graves, mas sem vítimas mortais, segundo dados provisórios da GNR.

De acordo com dados disponíveis na página da Internet da GNR, e na área sob a jurisdição desta Guarda, entre sexta-feira e as 24 horas de terça-feira, foram registados 821 acidentes, menos 50 acidentes do que na operação Carnaval 2016, e 14 feridos graves, menos um relativamente ao ano passado.

Ao contrário da operação Carnaval 2016 na qual foram registados três mortos, este ano não ocorreram acidentes com vítimas mortais.

Os dados da GNR indicam ainda que nos cinco dias da operação Carnaval 2017 foram registados 270 feridos ligeiros, menos três do que no ano passado.

Os distritos do Porto, Aveiro, Faro, Lisboa, Braga, Setúbal, Santarém e Leiria foram os que mais registaram acidentes durante a operação Carnaval.

Durante o período da operação, os militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito realizaram diversas ações de fiscalização com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária.