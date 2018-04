Uma mulher de 75 anos foi encontrada morta, esta quarta-feira, ao início da noite, em Barroselas, Viana do Castelo.

A mulher terá sido encontrada com a cabeça dentro de um regato, mas, de acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, quando os meios chegaram ao local, já teria sido retirada e encontrava-se em paragem cardiorespiratória.

O óbito foi, entretanto declarado no local, pela equipa da VMER de Viana do Castelo.

Ao local, deslocaram-se meios dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, a VMER de Viana do Castelo e a GNR.

De acordo com fonte policial, foi entretanto chamada a Polícia Judiciária, para investigar o caso, dado que a situação não e totalmente clara.