O Comandante-Geral da GNR disse esta quarta-feira que os novos elementos do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) só vão estar operacionais quando estiverem garantidas as condições de segurança necessárias, com os equipamentos e viaturas.

Quero afirmar o compromisso da Guarda no que respeita ao reforço dos GIPS e do SEPNA [Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente] com 500 e 100 militares, que será uma realidade a partir do dia 15 de maio, sendo que o seu empenho operacional só se efetivará assim que garantidas as condições de segurança necessárias, com equipamentos e viaturas que se encontram em processo de aquisição”, disse o tenente-general Manuel Mateus Couto.